Castelão só poderá receber jogos com 66 horas de intervalo, determina Governo do Estado

A Arena Castelão só poderá receber partidas de futebol com um intervalo de 66 horas entre cada jogo. A determinação faz parte de portaria assinada pelo secretário de Esportes do Estado, Rogério Pinheiro, que será publicada ainda nesta terça-feira, 25, e tem como o objetivo garantir a preservação do gramado do Gigante da Boa Vista. Conforme apurado pelo Esportes O POVO, a medida foi adotada pelo fato de os times que hoje disputam partidas no equipamento esportivo não tomarem qualquer iniciativa quanto a negociação por um intervalo entre os jogos que estivesse alinhado a um bom cronograma de cuidados ao gramado. Por esse motivo, a portaria especifica que o intervalo de 66 horas respeita o cronograma de jogos da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que determina que as equipes de futebol deverão respeitar esse intervalo de tempo em cada jogo disputado.

O documento também cita a necessidade de cautela com a utilização do gramado já que, em temporadas anteriores, ficou claro que o intenso calendário de jogos entre competições estaduais, regionais, nacionais e internacionais prejudicou a boa manutenção do aparelho. A portaria já começa a valer nesta terça-feira, 25.