Com autoridade, Ceará goleia Maracanã e enfrenta o Fortaleza na final do Cearense

Atual campeão do certame, o Alvinegro de Porangabuçu defenderá o título diante do rival Fortaleza na grande decisão do Manjadinho

Atual campeão do certame, o Alvinegro de Porangabuçu defenderá o título diante do rival Fortaleza na grande decisão do Manjadinho. As partidas da final estão agendadas para os próximos dias 15 e 22, conforme tabela base divulgada pela Federação Cearense de Futebol (FCF).

O Ceará confirmou sua vaga na final do Campeonato Cearense de 2025 neste domingo, 9. Atuando no Estádio Presidente Vargas, o Vovô goleou o Maracanã por 4 a 0 em jogo de volta da semifinal do certame — na ida, havia vencido por 3 a 0. Os gols da classificação alvinegra foram marcados por Pedro Raul, Marcos Victor, Fernandinho e Matheus Araújo.

Com ampla vantagem na semifinal após vencer o jogo de ida por 3 a 0 no último domingo, 2, o técnico Léo Condé se deu o luxo de mandar a campo uma equipe alternativa. Nomes como Dieguinho, Willian Machado, Marcos Victor, Nicolas e Rômulo foram escolhidos para iniciar a partida.

Em campo, o Vovô se desenhou com Fernando Sobral e Dieguinho formando a dupla de volantes e Rômulo mais adiantado. Nos minutos iniciais, apesar da formação ofensiva, houve certa dificuldade do Alvinegro em avançar suas linhas devido a boa organização tática do Maracanã. O time visitante, inclusive, foi quem criou a primeira oportunidade do duelo com Luís Soares aos 8 minutos. No lance, o goleiro Bruno Ferreira defendeu sem grandes dificuldades.

Após a chance criada pelo Bicolor Metropolitano, o Ceará assumiu o controle da posse de bola e aumentou seu ímpeto ofensivo. A postura, por sinal, ajudou o clube a marcar seu primeiro gol rapidamente. Aos 17, Pedro Raul, em jogada típica de centroavante, fez "pivô" sobre a marcação e finalizou no canto sem chances para o goleiro Rayr.

Mesmo com um 4 a 0 no placar agregado, a equipe de Porangabuçu não cessou sua intensidade e seguiu buscando mais tentos. Portanto, seis minutos depois do primeiro gol, Fernando Sobral fez bom cruzamento para a área e Marcos Victor cabeceou para ampliar o marcador no Estádio Presidente Vargas.