Duelos da semifinal do Campeonato Cearense serão disputados no Presidente Vargas

Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Por decisão da Federação Cearense de Futebol (FCF), os dois duelos da semifinal do Campeonato Cearense serão disputados no Estádio Presidente Vargas. No sábado, 8, Fortaleza e Ferroviário jogam às 16h30min, enquanto Ceará e Maracanã se encaram no domingo, 9, às 17 horas. Confira nota da FCF sobre a situação:

A Federação Cearense de Futebol (FCF) comunica a definição dos mandos de campo das partidas de volta da Semifinal do Campeonato Cearense Superbet 2025, considerando a Portaria nº 09/2025 da SESPORTE, publicada em 25 de fevereiro, que estabelece um intervalo mínimo de 66 horas entre jogos para a utilização da Arena Castelão.

A Tabela Detalhada da terceira fase da competição, divulgada em 23 de fevereiro, previa a realização das partidas nos dias 8 e 9 de março, na Arena Castelão. Diante disso, a FCF, juntamente com os clubes envolvidos, encaminhou os ofícios 012/2025, 013/2025 e 014/2025 à Secretaria do Esporte do Estado do Ceará (SESPORTE), solicitando, em caráter excepcional, a autorização para a realização das partidas no estádio. Em resposta, a SESPORTE recomendou que a FCF solicitasse aos clubes envolvidos a indicação de novos locais para os jogos, visto que o intervalo inicialmente previsto não atende às diretrizes estabelecidas pela Portaria nº 09/2025. Diante disso, no dia 26 de fevereiro, a FCF notificou os clubes Ceará Sporting Club e Fortaleza Esporte Clube, mandantes das partidas de volta da semifinal, para que informassem os estádios onde sediariam seus jogos. Até o momento, não houve acordo entre os clubes e a administração da Arena Castelão para viabilizar a realização das partidas no estádio. Ressalta-se que, conforme o Regulamento Geral das Competições (RGC) da FCF e a Lei nº 14.597/2023, a responsabilidade pela definição do local das partidas cabe exclusivamente aos clubes mandantes.

Diante da necessidade de definição do local das partidas e considerando que é dever da FCF garantir o cumprimento do regulamento e preservar a organização do campeonato, nos termos do artigo 31 do Regulamento Específico da Competição, a entidade determina que: As partidas de volta da Semifinal do Campeonato Cearense Superbet 2025:

• Fortaleza Esporte Clube x Ferroviário Atlético Clube

• Ceará Sporting Club x Maracanã Esporte Clube Serão realizadas no Estádio Presidente Vargas, nos dias 08 e 09 de março de 2025, respeitando os horários previamente agendados.