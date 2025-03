Vojvoda diz que Ceará comprou o mando de campo do Maracanã em semifinal do Estadual

Treinador do Fortaleza aponta desigualdade na escolha dos estádios, defende prestígio do clube e critica Federação Cearense de Futebol

O técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, criticou a Federação Cearense de Futebol (FCF) pela falta de transparência na definição dos mandos de campo das semifinais do Campeonato Cearense. Após a vitória sobre o Ferroviário por 1 a 0, nesse sábado, 8, que garantiu o Leão na final do Estadual pelo oitavo ano consecutivo, o treinador expressou insatisfação com a decisão da FCF, que determinou os mandos de Ceará e Fortaleza no estádio Presidente Vargas, em meio ao impasse por conta da portaria do Governo do Estado sobre o uso do Gigante da Boa Vista.

Durante o desabafo do argentino, ele também afirma que o Ceará comprou o mando de campo do Maracanã, no jogo de ida da semifinal. O Vovô encarou o time de Maracanaú na Arena Castelão e venceu por 3 a 0.