Vojvoda leva Fortaleza à 8ª final desde que chegou ao clube; relembre decisões

No clube desde 2021, o comandante argentino já disputou sete finais e conquistou cinco títulos

Vitorioso pelo Fortaleza, o técnico Juan Pablo Vojvoda alcançou sua oitava final pelo clube após vencer o Ferroviário por 1 a 0 na tarde deste sábado, 8. Com o resultado, o time treinado pelo argentino carimbou vaga na decisão do Campeonato Cearense de 2025.

À frente do Tricolor de Aço desde 2021, o treinador já disputou sete finais e conquistou cinco títulos, sendo três do Campeonato Cearense (2021, 2022 e 2023) e dois da Copa do Nordeste (2022 e 2024). Os vice-campeonatos aconteceram em 2023, contra a LDU, pela Copa Sul-Americana, e em 2024, contra o Ceará, pelo Estadual.