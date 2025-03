Lucero destaca dificuldade e enfatiza a preparação para Final do Cearense

Atacante argentino marca nos acréscimos e garante a classificação tricolor para a decisão do estadual

Após uma partida recheada de emoções e tensão, o Fortaleza garantiu sua vaga na final do Campeonato Cearense de 2025 ao vencer o Ferroviário por 1 a 0, neste sábado, 8, no estádio Presidente Vargas. O gol da vitória, que selou o avanço tricolor, foi marcado por Lucero nos acréscimos, após uma boa jogada de Breno Lopes.

Em sua entrevista pós-jogo, Lucero, artilheiro do Fortaleza na competição com quatro gols, fez questão de reconhecer a qualidade do adversário. “Foi um jogo muito difícil. Temos que parabenizar o Ferroviário. Fizeram um grande trabalho”, afirmou.