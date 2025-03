Vojvoda dispara após classificação: "Querem ganhar do Fortaleza fora de campo, mas comigo será muito difícil"

O treinador do Tricolor concedeu uma entrevista coletiva após vencer o Ferroviário por 1 a 0 e conquistar a classificação para as finais do Cearense. Mesmo com o resultado positivo, o argentino desabafou

Sereno, tranquilo e pacífico. Esses costumam ser adjetivos atribuídos a Vojvoda, treinador do Fortaleza, em suas coletivas. Contudo, mesmo com o resultado positivo sobre o Ferroviário na tarde deste sábado, 8, que colocou o Fortaleza em sua oitava final estadual concecutiva, o argentino desabafou sobre as situações extracampo que ercaram as semifinais da competição, disse que "querem ganhar do Fortaleza fora de campo" e saiu em defesa do clube.

A coletiva após o Clássico das Cores contou com um Vojvoda irritado, que destacou que queria o jogo na Arena Castelão e disse se sentir "desprotegido" pela Federação Cearense de Futebol (FCF), que definiu o mando de campo após a polêmica envolvendo a portaria lançada pela Secretaria do Esporte (Sesporte). Além disso, criticou as vaias da torcida, os gritos de "time sem vergonha" e pediu união.