Tianguá disputará Cearense sub-15 com auxilio de multinacional

Alojamento da Blockchain Sports em Sobral Crédito: Neto Dasil / Blockchain Sports

Segundo Lucas Mapurunga, diretor nacional da Blockchain Sports, a parceria chega em boa hora, devido às dificuldades financeiras vividas pela equipe. "O Tianguá Esporte Clube vem sofrendo com a falta de recursos esportivos para manter dezenas de crianças treinando diariamente, as péssimas condições do campo que eles jogam têm afastado muitos garotos da região. Estamos trabalhando para executar essa parceria que irá transformar a vida de muitos jovens da cidade". O executivo ainda ressalta seu interesse em jogar no estádio do Junco, em Sobral, devido às facilidades logísticas. "Queremos mandar os jogos em casa no Junco, estamos estudando essa possibilidade".

A equipe da Serra da Ibiapaba conta com 150 atletas, divididos entre as categorias sub-15 e sub-13 — esta última ainda não contemplada nas disputas de campeonatos de sua categoria. A parceria entre clube e empresa busca dar condições para os jovens atletas disputarem o Cearense sub-15. A competição terá início no dia 9 de outubro e conta com 16 equipes. O Tianguá se encontra no Grupo B, com Santa Cruz, Juazeiro, Terra e Mar, São Gonçalo, Ferroviário, Anjos do Céu e Fortaleza. Blockchain Sports A Blockchain Sports é uma multinacional europeia que promete auxiliar jogadores de base em seu desenvolvimento. Utilizando scout em tempo real de jogos e treinos, o projeto promete integração de dados dos atletas para que eles tenham mais visibilidade nacional e internacional.