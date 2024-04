Blockchain: a tecnologia digital que está transformando o dinheiro e os negócios

Curso gratuito ensina a como te utilizar a tecnologia Blockchain no dia a dia dos pequenos negócios Crédito: Freepik

Você pode até não estar muito familiarizado com o termo Blockchain, mas provavelmente já ouviu falar em Bitcoin. Foi com o nascimento desta criptomoeda – ou dinheiro eletrônico - que a tecnologia começou a chamar atenção. Isso porque as transações de bitcoin são confirmadas na blockchain, um mecanismo de banco de dados avançado, que registra todas as negociações dos usuários de forma extremamente segura e que vem transformando o dinheiro e os negócios. A boa notícia é que a tecnologia pode fazer muito também na realidade das pequenas empresas. "O que começou como uma nova forma de dinheiro na internet, agora está mudando como fazemos negócios, assinamos contratos e até como votamos. Com a tecnologia blockchain, empresas, governos e até grupos de amigos podem criar sistemas de troca, acordos e registros sem precisar confiar em uma pessoa ou instituição para controlar tudo", explica Alan Kardec, especialista em projetos de token economia, sobre o funcionamento da tecnologia. "Além disso, esta tecnologia está nos levando para um futuro em que tudo, desde a música que ouvimos até a casa onde moramos, possa ser "tokenizado", ou seja, transformado em pequenos pedaços digitais que podemos comprar, vender ou trocar de forma segura e transparente", é o que defende - entusiasticamente – Kardec no fascículo Blockchain, do curso "Tecnologias Emergentes: as ferramentas que estão revolucionando a gestão dos pequenos negócios".

Mas porque a blockchain ganhou tanta notoriedade? A tecnologia é uma forma inovadora de registrar informações de maneira que torna quase impossível alterar, hackear ou enganar o sistema. Tudo isso de forma descentralizada: “a centralização de dados em entidades únicas tem se mostrado um ponto de vulnerabilidade significativo, sujeito a ataques cibernéticos, falhas de sistema e manipulações. A blockchain, através da sua natureza descentralizada, propõe uma solução robusta e inovadora para esses desafios”, explica o especialista. E o segredo da segurança blockchain está na criptografia, uma espécie de magia matemática que mantém as informações seguras. É como se cada bloco dentro da blockchain fosse um cofre, só que ao invés de uma fechadura comum, esse cofre usa um tipo avançado de segurança: a criptografia assimétrica. Sim, mas e como os pequenos negócios se beneficiam com isso? As possibilidades com esta tecnologia são muitas, desde a confecção de contratos inteligentes até o rastreamento da jornada de um produto - de sua origem até o consumidor final. Mas não para por aí: é possível criar identidades digitais seguras e imutáveis e ainda ter um caminho alternativo para o acesso ao crédito. “Isso não apenas democratiza o acesso ao financiamento, mas também reduz as taxas de juros, ao cortar intermediários e utilizar algoritmos para avaliar o risco de crédito de forma mais eficiente e justa”, pontua Kardec sobre a possibilidade.