Ferroviário acerta a contratação do treinador Marcelo Vilar

Em processo de reformulação, Ferroviário acerta a contratação de Marcelo Vilar. O treinador de 63 anos estava no Manauara, onde chegou até as oitavas de final do Brasileirão Série D. Esta será a quinta passagem do treinador pelo clube da barra.

O Esportes O POVO apurou que faltam poucos detalhes para o anúncio do novo comandante, que terá seus custos pagos integralmente por um conselheiro do clube. O treinador chega ao Elzir Cabral com uma lista de reforços que serão discutidos com a diretoria coral.