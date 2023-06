Em crise financeira, Guarany de Sobral encerra atividades por tempo indeterminado

A diretoria do Guarany de Sobral publicou uma nota oficial informando que todas as atividades do clube estão suspensas por tempo indeterminado. De acordo com o comunicado, a decisão foi tomada devido à grave crise financeira que o clube enfrenta.

A situação para o Rubro-Negro tornou-se insustentável. A diretoria do time explicou que possui um “repasse do seu principal apoiador bloqueado pela justiça, que resultou no atraso da folha de pagamento dos colaboradores do clube”. O time sobralense ressaltou, ainda, que é necessário “mais empenho e esforço por parte do apoiador” para que o repasse seja desbloqueado.

Desta forma, os treinos da equipe sub-20, que atualmente disputa o Campeonato Cearense da categoria, também estão suspensos até que o problema seja resolvido. Caso a situação não tenha um desfecho positivo, o Guarany de Sobral poderá abandonar a disputa do estadual sub-20 e também abrir mão da disputa da Taça Fares Lopes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em consequência, as atitudes poderiam acarretar em uma suspensão do clube rubro-negro de campeonatos oficiais por pelo menos dois anos.

Guarany de Sobral chegou a anunciar novo treinador na última quinta, 8

O treinador Fernando Conrado chegou a ser oficializado como novo técnico do Guarany de Sobral na última quinta-feira, 8, para a disputa da Taça Fares Lopes de 2023. Na ocasião, o clube informou que o elenco seria anunciado em breve.

A estreia do Guarany de Sobral na competição contra o Atlético Cearense está confirmada para acontecer na quarta-feira, 28 de junho, no Estádio do Junco, em Sobral. A atual crise do clube, entretanto, coloca em risco a realização da partida.