Em plena reformulação e processo de SAF, Ferroviário define data pra retomar treinos

O elenco terá um mês para se preparar para a Fares Lopes, onde estreia contra o Caucaia. Na beira do campo, o técnico Marcelo Vilar iniciará sua quinta passagem pelo clube. O treinador chegou ao Elzir Cabral com uma lista de reforços, discutidos com a diretoria. A contratação do novo comandante coral teve os custos assumidos por um dos conselheiros do clube.

Dois meses após o rebaixamento à Série D do Campeonato Brasileiro , o Ferroviário retomará as atividades na próxima segunda-feira, 14, visando a pré-temporada e a disputa da Copa Fares Lopes. Contudo, ainda que sem jogos ou treinamentos no intervalo, muitas tratativas andaram e o ambiente na Barra do Ceará é de um clube que se prepara para um ano atípico em sua história, que tende a ser o primeiro como uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF) .

Na última passagem no Ferroviário, em 2020, Marcelo Vilar lutou contra o rebaixamento, mas carimbou a permanência na última rodada. Todavia, foi ele o responsável pelo período mais vitorioso da história recente do time. Com ele, o Ferroviário conquistou a sua primeira Fares Lopes, em 2018, o título da Série D, no mesmo ano, e a Taça dos Campeões Cearenses, em 2019.

A comissão técnica pretende aproveitar pelo menos sete jogadores do elenco sub-20, que fez um bom ano em 2024. Em conversa anterior com a reportagem, o técnico Paulinho Kobayashi, que foi desligado do clube antes do fim da Série C, destacou que Thiago Pulga, irmão de Erick Pulga, do Ceará, será um dos atletas testados na competição.

O mês de outubro também aumenta a expectativa do clube pelo acerto para se tornar SAF. A diretoria coral aguarda a definição da data – prevista para as próximas semanas –, por parte dos investidores portugueses, da assembleia com os conselheiros para avaliação da proposta oficial. O Ferroviário já contratou uma empresa de consultoria corporativa para abrir a SAF.

A minuta da proposta tem um contrato inicial estipulado em dez anos, investimentos na estrutura, aporte de todas as dívidas do Tubarão da Barra e a derrubada do Elzir Cabral para a construção de um novo centro de treinamento, com a maquete já nas mãos da diretoria. Caso aprovada – o que deve acontecer de forma unânime –, será levado a voto da torcida posteriormente.