FCF firma parceria com Sofascore focada em estatísticas e dados de competições estaduais

A Federação Cearense de Futebol (FCF) anunciou acordo com o Sofascore, aplicativo especializado em estatísticas e resultados ao vivo no futebol, nesta segunda-feira, 7. A parceria vai abranger todas as competições cearenses, tanto de base quanto profissionais.

"Estamos sendo os pioneiros nessa parceria entre as federações do nosso país e sabemos que serviremos de exemplo no Brasil todo. Quem ganha com isso é o futebol cearense e estamos felizes por isso [...] Fazia um tempo que estávamos buscando fechar essa parceria e ficamos muito felizes em oficializar esse acordo", disse.

Com a nova parceria, a FCF terá acesso ao Sofascore Editor, principal software de gestão de torneios do mercado. A ferramenta permite o gerenciamento completo do campeonato com tabelas e informações geradas automaticamente, assim como acontece com outros torneios ao redor do mundo.



Sobre o Sofascore

Referência na área de estatísticas do futebol, o Sofascore é um aplicativo de resultados em tempo real com mais de 26 milhões de usuários ativos. A plataforma é responsável pela cobertura de mais de 20.000 torneios em 24 esportes e 30 idiomas diferentes.