Ferroviário dá novo passo por SAF e contrata empresa de Geraldo Luciano, ex-Fortaleza

O processo de transformação do Ferroviário em Sociedade Anônima do Futebol (SAF) ganhou mais uma atualização nesta segunda-feira, 30. O clube oficializou a assinatura de contrato com a Tricorp – Consultoria Corporativa, empresa que vai atuar como assessora jurídica, com propósito de auxiliar em estruturação societária na constituição e venda da SAF. A empresa contratada, inclusive, tem como um dos sócios Geraldo Luciano, que ocupou os cargos de presidente do Conselho de Administração da SAF do Fortaleza e de vice-presidente executivo do Leão. Além dele, Marcos Viveiros e Lucas Barreto também estão à frente da assessoria. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ainda na nota, o clube coral explicou como serão divididas as etapas do projeto da SAF. Conforme apuração do Esportes O POVO, a diretoria do Tubarão da Barra planeja realizar as assembleias de votações com valores e emendas no mês de outubro.



Confira trecho da nota que explica o processo de abertura da SAF: "O escopo do projeto constitui, em primeira fase, o planejamento e criação da FAC SAF, com a elaboração dos documentos constitutivos, dentre os quais o estatuto social da FAC SAF e as atas necessárias, com definição das regras de governança da nova sociedade. Essa etapa inicial terá também acompanhamento direto das presidências do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, e apresentação final em Assembleia Geral, a ser convocada oportunamente, sendo necessária para que o clube fique apto a receber e analisar propostas de investimento.

A segunda fase do projeto apresenta-se na assessoria da operação de venda de participação na FAC SAF, com análise negocial e jurídica de eventuais propostas e contratos recebidos de investidores interessados na aquisição de participação na FAC SAF, os quais serão apresentados junto à Assembleia Geral, que decidirá em votação sobre os novos rumos do clube. É importante reforçar que nenhuma venda de SAF será feita sem a participação de todos os associados, por votação em Assembleia Geral, órgão máximo do Ferroviário Atlético Clube, como rege o estatuto social. Projeto da SAF do Ferroviário Com contrato inicial estipulado em dez anos, investimentos na estrutura, aporte de todas as dívidas do Tubarão da Barra e a derrubada do Elzir Cabral para a construção de um novo centro de treinamento, a diretoria coral, que mantém os valores em sigilo, já tem as emendas da proposta, que será debatida entre os conselheiros no mês de outubro e levado a voto da torcida caso aprovada.

Após passar pela reunião extraordinária do Conselho, uma nova assembleia será convocada e reunirá os sócios do escrete coral. O estatuto do Ferroviário permite a participação de sócios-proprietários e sócios-torcedores com, no mínimo, três anos ininterruptos de contribuição.

Entenda o processo para abertura da SAF e em que fase está o Ferroviário Passando a ser adotada por uma quantidade significativa de clubes brasileiros, a Sociedade Anônima do Futebol (SAF) é um tipo específico de empresa — criado em 6 de agosto de 2021 pelo congresso.

Os times podem ser fundados diretamente com essa estrutura, podem ser convertidos de associação civil para SAF — o que deve acontecer com o Ferroviário pela porcentagem comprada — ou podem fazer a cisão de seu departamento de futebol, com a transferência de todos os ativos relacionados à atividade, como acontece no Fortaleza, por exemplo. Como adiantado pelo Esportes O POVO, internamente, a movimentação é vista como necessária para aumentar a competitividade e é unanimidade entre diretoria e Conselho. Após o rebaixamento à Série D do Campeonato Brasileiro, o investimento proposto pelo grupo português foi reduzido. Contudo, o grupo apontou desde o início que não recuaria nas tratativas e segue interessado no clube coral. A ideia do Tubarão da Barra é utilizar o novo modelo para encontrar maior estabilidade financeira nas próximas temporadas.

Após o término da frustrante temporada do Ferroviário, o clube emitiu uma nota lamentando os acontecimentos do ano e projetando 2025, citando os avanços da SAF.

Tópicos do modelo de contrato adiantados pela Coluna Fernando Graziani 1. Exigência da compra de 90% das ações da SAF do Ferroviário; 2. Contrato inicial por um período de 10 anos, prevendo investimentos obrigatórios anuais na estrutura física, médica, fisiológica e, claro, na formação de um time forte no futebol;