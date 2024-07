Ferroviário se movimenta por SAF e aguarda proposta de grupo português

Jogadores do Ferroviário reunidos em treino no Elzir Cabral Crédito: Lenilson Santos/Ferroviário

Em busca de maior estabilidade financeira para as próximas temporadas, o Ferroviário tem buscado tornar-se uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF), conforme apurou o Esportes O POVO. O movimento parte de uma decisão unânime entre os membros da diretoria e do conselho. Com isso, no último sábado, 6, o clube teve uma reunião promissora, com um grupo de sócios portugueses de uma empresa que tem experiência na gestão de times e modelos de SAF em Portugal, e aguarda uma proposta oficial nesta semana. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os valores ainda não foram definidos, mas o grupo já prepara o documento oficial que será veiculado ao Tubarão da Barra nos próximos dias. Internamente, a movimentação é vista como uma forma de aumentar a competitividade. Contudo, mesmo que o conselho aprove a proposta, o Ferroviário levará a decisão para uma assembleia democrática, como costuma fazer.