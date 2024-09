Ferroviário inicia processo de abertura da SAF e projeta assembleia em outubro

O caminho até se tornar uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF) já tem um novo episódio na Barra do Ceará. Com a minuta oficial em mãos do que será a proposta do grupo português, interessado na compra de pelo menos 90% das ações, o Ferroviário já conversa com um escritório que deve realizar a análise documental e a abertura da SAF. A diretoria planeja realizar as assembleias de votações com valores e emendas no mês de outubro, conforme apurou o Esportes O POVO.

Com contrato inicial estipulado em dez anos, investimentos na estrutura, aporte de todas as dívidas do Tubarão da Barra e a derrubada do Elzir Cabral para a construção de um novo centro de treinamento, a diretoria coral, que mantém os valores em sigilo, já tem as emendas da proposta, que será debatida entre os conselheiros no mês de outubro e levado a voto da torcida caso aprovada – o que deve acontecer de forma unânime.