Ceará e Fortaleza lançam uniforme em homenagem ao Outubro Rosa; veja os modelos

Ceará e Fortaleza lançaram nesta sexta-feira, 4, os uniformes em homenagem ao Outubro Rosa, que representa o mês de prevenção e conscientização ao câncer de mama e do Colo do Útero. Ambos clubes irão utilizar os modelos de camisa em jogos oficiais.

Uniforme do Ceará em homenagem ao Outubro Rosa:

O Vovô lançou duas versões: uma de goleiro e outra para atletas de linha. No primeiro, a camisa é predominantemente rosa, com detalhes em preto nas mangas e gola do uniforme. Já para o de jogador tem os detalhes invertidos, com o preto em destaque acompanhado de tons em rosa nas mangas e gola.

A ação de lançamento contou com a participação do atacante Saulo Mineiro e do goleiro Fernando Miguel, além de três mulheres assistidas pela Associação Toque de Vida, entidade voltada para o auxílio de mulheres em tratamento de câncer.



O Alvinegro, inclusive, aproveitou o lançamento da nova camisa para promover, também, uma campanha voltada para o incentivo à doação de cabelos para o desenvolvimento de perucas para pessoas em tratamento do câncer.

O modelo masculino é vendido por R$ 249,90, enquanto o feminino e o juvenil saem por R$ 239,90, cada.

Uniforme do Fortaleza em homenagem ao Outubro Rosa:

O Tricolor lançou uma versão única. A parte principal da camisa tem desenhos de flores em rosa claro, com tiras rosa escuro descendo dos ombros até as mangas, cobertas pelo tom azul. Na parte de trás, tem um patch escrito "Outubro Rosa: por elas, para elas!".

“É fundamental para o Fortaleza trazer atenção a causas como o Outubro Rosa. Temos uma torcida gigante, que não teria esse tamanho se não fosse pelas mulheres. Por isso, é nosso objetivo conscientizar nossas torcedoras e carregar a mensagem da campanha para o maior números de pessoas possíveis”, destacou Marcelo Paz, CEO da SAF do Leão.

De acordo com a divulgação do Fortaleza, a camisa conta com tecnologia de tecido dry ray presente nos modelos desenvolvidos pela Volt Sport, com a composição feita em 100% poliéster e proteção contra raios solares e propriedades térmicas.