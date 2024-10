Ceará e Fortaleza se enfrentam no PV pela 1ª final do Cearense Feminino Sub-17

Em busca do bicampeonato, Alvinegras serão mandantes do primeiro jogo que definirá quem levanta a taça do Manjadinho da categoria

Uma nova definição de título das categorias de base do futebol cearense se inicia nesta terça-feira, 8. Às 16 horas, o Ceará irá receber o Fortaleza no estádio Presidente Vargas em partida válida pelo jogo de ida da final do Campeonato Cearense Feminino Sub-17.

A partida contará com presença de público, com 800 ingressos liberados para cada uma das torcidas. Os interessados acompanhar o embate devem comparecer ao estádio com 1 kg de alimento não perecível, que será trocado na hora por um ingresso.

Em busca do bicampeonato da categoria, as Alvinegras, que serão mandantes no primeiro embate, chegam para a disputa com números bastante equilibrados. Em seis partidas disputadas até a decisão, a equipe comandada por Felipe Soares somou quatro vitórias, um empate e somente uma derrota, com 27 gols marcados e 8 vazados.