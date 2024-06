Castelão recebeu menos de 30 mil pessoas somando os últimos dois jogos de Fortaleza e Ceará

Principal palco esportivo do Estado, a Arena Castelão recebeu públicos baixos nesta semana nos jogos de Fortaleza e Ceará. Ao todo, o Gigante da Boa Vista registrou a presença de apenas 29.326 torcedores somando as duas partidas.

Na quarta-feira, 19, o Leão do Pici venceu o Grêmio por 1 a 0 pela 10ª rodada do Brasileirão Série A e contou com 16.935 tricolores nas arquibancadas do estádio. A renda bruta do duelo foi de R$ 180.663,00.

Já o Vovô empatou sem gols com o Sport na noite desta quinta, 20. O embate entre cearenses e pernambucanos, válido pela 11ª rodada da Série B, teve um público de 12.391 pessoas e renda bruta de R$ 100.675,00.