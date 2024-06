Castelão terá sequência de sete jogos em 18 dias; veja cronograma

Estádio Arena Castelão Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Primeiro, o Leão do Pici vai receber o Grêmio, em jogo da décima rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo, que marca o início da intensa sequência de partidas, acontecerá às 20 horas (de Brasília) da próxima quarta-feira, 19. Um dia depois, na quinta, 20, será a vez do Vovô mandar seu duelo no Gigante da Boa Vista. Na ocasião, o Alvinegro de Porangabuçu vai encarar o Sport em um clássico nordestino válido pela 11ª rodada da Série B 2024. O embate em questão terá início às 21h30min.

Após as duas partidas, o Castelão terá cinco dias para "descansar". Isso porque o próximo jogo na praça acontecerá no dia 26 de junho. Nesta data, Fortaleza e Palmeiras medem forças às 21h30min, em duelo que pode atrair bom público.