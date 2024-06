Ceará e Sport fazem jogo sonolento no Castelão e empatam sem gols pela Série B

Recalde e Chico disputam lance no jogo Ceará x Sport, no Castelão, pela Série B 2024 Crédito: Davi Rocha/Especial para O POVO

O Ceará desperdiçou mais uma chance de colar no G4 da Série B nesta quinta-feira, 20. Na Arena Castelão, o Vovô empatou sem gols com o Sport em jogo de pouca inspiração de ambas as equipes. O duelo foi válido pela 11ª rodada da competição nacional.

Com o resultado, o time alvinegro segue na décima colocação da tabela com 16 pontos somados. O próximo compromisso da equipe será na terça-feira, 25, diante da Ponte Preta, às 21 horas, fora de casa. Ceará 0x0 Sport: o jogo Diante do seu torcedor, o Alvinegro de Porangabuçu até tentou chegar ao ataque nos minutos iniciais, mas esbarrou em um Leão da Ilha bem armado defensivamente. O time pernambucano, por sua vez, encontrou o mesmo cenário quando ia em direção à área adversária.



Além disso, os times também erraram passes com grande frequência, fato que prejudicou o andamento da partida e a deixou sonolenta. No Vovô, Erick Pulga foi quem mais ousou, mas sem criar chance clara de gol. A única grande oportunidade da primeira etapa foi criada pelo Sport já nos acréscimos. No lance, Christian Ortiz ficou cara a cara com Richard, mas o goleiro do Ceará realizou boa defesa e evitou o tento. Na volta para o segundo tempo, a equipe alvinegra voltou melhor e criou perigo logo no primeiro minuto com Saulo Mineiro. Na oportunidade, o camisa 73 finalizou duas vezes e Caíque França cresceu em ambas as tentativas.