Maracanã supera Castelão e receberá Brasil x Argentina pelas Eliminatórias

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta sexta-feira (6) que o duelo entre Brasil e Argentina pela 6ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026 será realizado no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida será disputada no dia 21 de novembro (terça-feira), às 21h30min (de Brasília).

Em nota divulgada, a CBF informou que “recebeu o convite de diversos lugares do Brasil e do mundo para receber este que é um dos maiores clássicos do futebol mundial”. Um desses convites partiu da Federação Cearense de Futebol (FCF) com apoio da Secretaria de Esportes do Estado do Ceará (Sesporte) para a partida ser realizada na Arena Castelão, em virtude da comemoração de 50 anos do estádio.

Para Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, “a opção pelo Maracanã, entre tantos locais que estariam a altura de receber uma partida como essa, se deu não só pela questão logística, condições de treinamento e de deslocamento, que são as prioridades, mas por ser também uma premissa da nossa gestão aproximar a Seleção dos torcedores de todas as regiões do Brasil”.