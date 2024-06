Briga entre organizadas do Ceará gera tumulto e correria no Castelão

Um torcedor chegou a ser detido no episódio, que foi repudiado pelo presidente do clube, João Paulo Silva

A Arena Castelão foi palco de uma grande briga entre torcedores do Ceará após o empate sem gols diante do Sport na última quinta-feira, 20. De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PM-CE), o confronto registrado em uma das esplanadas do Gigante da Boa Vista ocorreu entre duas organizadas do Vovô e um torcedor foi encaminhado para a delegacia após o episódio. O motivo do embate não foi revelado.

O presidente do clube, João Paulo Silva, se posicionou repudiando o episódio e ressaltando que o clube tem tido conversas constantes com as organizadas do clube por fim de evitar que confrontos ocorram de modo a afastar outros torcedores do estádio.

"O Ceará mantém conversas constantes com as principais lideranças de torcidas para que situações como esse não aconteçam. Estádio não é local para esse tipo de disputa. Nossos jogos devem ser local pacífico para as famílias. Sempre fomentamos a cultura de paz no nosso torcedor e contamos também com o apoio das organizadas para essa conscientização. Repudiamos qualquer tipo de violência, isso é intolerável. Já apuramos o que houve e vamos resolver essa situação para que conflitos como o de ontem não aconteçam mais em jogos do Ceará", escreveu o mandatário.