Passando por melhorias, Castelão segue no páreo para receber Brasil x Argentina

Uma reunião, que será realizada em outubro, deve definir o local de realização do clássico sul-americano. Duelo entre as seleções de Neymar e Messi acontecerá em novembro

As melhorias no gramado e na estrutura da Arena são pontos que a cúpula cearense entende que podem ser “atrativos” para a CBF optar pelo Gigante da Boa Vista. Fatores como a capacidade de público e o aniversário de 50 anos de fundação do estádio - comemorado dia 11 de novembro - também podem ser levados em consideração.

A Arena Castelão segue como um dos estádios cotados para sediar o clássico entre Brasil e Argentina em novembro, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026. Um encontro, que será realizado em outubro, deve definir o local do jogo, conforme apurou o Esportes O POVO .

Durante a Data Fifa, o Castelão vem passando por manutenção intensificada no seu campo de jogo, além de ajustes no sistema de som e na substituição da iluminação do gramado. Em novembro, inclusive, estão previstas a substituição dos placares eletrônicos, instalação do novo sistema de geradores e da iluminação cênica do estádio.

Castelão é possível sede para a Copa Feminina

No último dia 1º de setembro, o O POVO noticiou, em primeira mão, que a Arena Castelão figura entre os possíveis estádios para sediar a Copa do Mundo Feminina de 2027.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) quer a cidade de Fortaleza como uma das sedes do Mundial, que pode vir a ser realizado no Brasil. A instituição, com o apoio do Ministério do Esporte e do Governo Federal, oficializou a candidatura do país em abril de 2023.

Em um ofício enviado ao prefeito da cidade, José Sarto (PDT), e ao presidente da Federação Cearense de Futebol (FCF), Mauro Carmélio, a CBF não só confirmou que Fortaleza está entre as dez cidades-sede candidatas, como também ressaltou o potencial que o evento poderá ter de maneira local em níveis de infraestrutura, turismo, fomento ao comércio e outros serviços.