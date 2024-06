Ferroviário terá sequência decisiva na Série C contra rivais da parte de cima da tabela

Ferroviário venceu o Floresta no PV com gol nos acréscimos. Crédito: Lenilson Santos/Ferroviário AC

Se o começo de Série C pelos lados da Barra do Ceará não foi nada bom, o torcedor do Ferroviário já começa ver boas perspectivas para o time, por mais que de forma tímida. Isso porque sob o comando de Paulinho Kobayashi, o Tubarão engatou uma sequência positiva de duas vitórias consecutivas no torneio, diante de Floresta (2 x 1) e a última nesse sábado, 1º, contra o Londrina-PR, por 1 a 0. Agora, a equipe terá uma série de confrontos difíceis contra times que estão brigando pelo topo. Será nessas partidas que o escrete coral poderá definir seu foco principal na competição. Domingo, 9, às 16h30min, em João Pessoa-PB, encara o Botafogo-PB, no Almeidão. O time paraibano está entre os oito melhores do torneio, que posteriormente avançarão às fase de mata-mata do torneio. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Quando os dois se enfrentam, o duelo costuma ser equilibrado. Em 10 duelos, duas vitórias para cada lado e seis empates.