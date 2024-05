Ferroviário atinge o maior número de sócios-torcedores de sua história

Torcida do Ferroviário comemora título do Campeonato Brasileiro Série D 2023, no PV Crédito: FÁBIO LIMA

O Ferroviário chegou recentemente aos mais de 2500 sócios-torcedores ativos do clube. Esta marca é emblemática para o Tubarão da Barra, pois é o maior número de associados da sua história. Esse número garante o clube no Top-10 do nordeste neste quesito. Recentemente, começou um movimento de aproximação da torcida coral para a temporada de 2024, especialmente pelo sucesso da equipe em 2023, onde foi campeã da Série D e, consequentemente, retornou à terceira divisão. Até pensando nisso, a diretoria lançou uma promoção para o duelo deste domingo, 19, diante do ABC-RN, às 19 horas, no Estádio Presidente Vargas. As mulheres que se dirigirem ao PV poderão entrar de graça e acompanhar o confronto que marca a reestreia de Paulinho Kobayashi no comando do time.