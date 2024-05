Com pedidos de Kobayashi, Ferroviário reformula elenco para buscar recuperação na Série C

Figurando na zona de rebaixamento sem nenhuma vitória na Série C de 2024, o Ferroviário promoveu mudanças em seu plantel para buscar uma recuperação no torneio nacional. Com a goleada sofrida em sua reestreia, Paulinho Kobayashi teve uma reunião com a diretoria na última segunda-feira, 22, na qual foram definidas as posições do elenco que tinham carência de novas contratações.

Até o momento, o Tubarão anunciou quatro atletas e deve revelar o quinto antes do próximo confronto, ante o Floresta, no próximo dia 28, que acontecerá no estádio Presidente Vargas. Chegaram os defensores Naldo e Renan Luís, o meia Romarinho e o goleiro Rafael Mariano.

O quinto nome será um lateral direito, principal urgência da equipe. Para fechar as adições, a diretoria buscará um camisa 9, que jogue fixo na área. Contudo, o último reforço deve vir apenas depois dos dois jogos em casa que vêm pela frente.