Kobayashi festeja resultado do Ferroviário, mas avisa: "Temos que sair dessa fase difícil"

Paulinho Kobayashi, técnico do Ferroviário, diante do Londrina-PR Crédito: Lenilson Santos/Ferroviario AC

O Ferroviário venceu o Londrina-PR, nesse último sábado, 1º, no Estádio Presidente Vargas. O duelo válido pela 7ª rodada da Série C do Brasileiro ajudou o clube coral a se afastar do Z-4 e respirar aliviado na competição. O técnico Paulinho Kobayashi festejou o resultado, mas salientou pontos a serem melhorados. "Fico feliz de somar pontos dentro de casa. Nós temos que fazer que nossa equipe consiga mandar no jogo, independente de jogar bem ou não. Mas, eles estão de parabéns pela luta. Nós estamos nos afastando do Z-4, esperamos seguir pontuando", disse o comandante do Tubarão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Apesar do triunfo por 1 a 0, o time encontrou dificuldade, especialmente, na etapa inicial, quando viu o adversário passar perto de abrir o placar em diversos momentos no PV.