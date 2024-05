Ferroviário planeja fazer mais cinco contratações visando recuperação na Série C

Para fechar os nomes que serão buscados, a diretoria fará uma reunião com o treinador Paulinho Kobayashi, na tarde desta segunda-feira, 20

Após nova goleada sofrida na Série C, desta vez na reestreia de Paulinho Kobayashi no comando técnico, na noite deste domingo, 19, para o ABC, o Ferroviário irá novamente ao mercado para reforçar seu elenco. Conforme apurou o Esportes O POVO, a ideia da diretoria coral é contratar mais cinco jogadores, mas ainda fará, na tarde desta segunda-feira, 20, uma reunião com treinador Paulinho Kobayashi para fechar os nomes.

De acordo com o que for decidido na conversa com a comissão técnica, os responsáveis não descartam ultrapassar o número e também analisam jogadores que devem deixar o plantel.

É observado internamente que o time precisa de um lateral direito, um zagueiro, um volante e um atacante de área, mas a avaliação final quanto as posições será de Kobayashi. De acordo com o que apurou a reportagem, o técnico terá aval para escolher jogadores de sua preferência.