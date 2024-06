Ferroviário vence Londrina, emenda segunda vitória e se afasta do Z-4 da Série C

O Ferroviário conquistou a sua segunda vitória seguida na Série C de 2024. Jogando diante de sua torcida, no estádio Presidente Vargas, o Tubarão da Barra bateu o Londrina por 1 a 0 e se distanciou da zona de rebaixamento na competição nacional.

No confronto, o herói foi o mesmo da vitória nos acréscimos sobre o Floresta: o atacante, agora improvisado na ala direita, Marcelinho foi quem anotou o tento. Outro destaque positivo foi o goleiro Douglas Dias, responsável por segurar a pressão do adversário, em especial na primeira etapa.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O JOGO - Ferroviário x Londrina

Mesmo com o Tubarão da Barra jogando diante de sua torcida, o cenário do confronto obedeceu o que se esperava diante das estatísticas das equipes na competição. Iniciando a partida com a sétima melhor posse de bola da Série C, o Londrina controlava as ações e jogava no campo de ataque. Com a sexta pior colocação no quesito, o Ferroviário observava e fechava os espaços para buscar um contra-ataque.