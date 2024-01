Fernando Miguel fala em fim de ciclo no Fortaleza e acerto com Ceará: "Clube gigante"

Ao explicar sobre sua situação no Fortaleza, Fernando Miguel contou que entendeu que o ciclo no clube havia acabado, por diversos fatores, e que tudo ocorreu de forma natural e saudável. O arqueiro enfatizou que essa percepção passa por uma série de fatores, e não só apenas por questão de titularidade e minutagem em campo.

O goleiro Fernando Miguel, contratado pelo Ceará após atuar nas últimas duas temporadas pelo Fortaleza, comentou sobre como foi o processo da sua saída do Pici e chegada em Porangabuçu . Em entrevista à Rádio Terra, o experiente arqueiro falou sobre o fim do ciclo no Leão e apontou o projeto apresentado pelo Vovô como um trunfo para aceitar a proposta.

“Eu entendi que meu ciclo dentro do Fortaleza havia se encerrado de maneira saudável. Isso passa por muitas análises e observações durante todo esse processo. Não é algo simplesmente por ser titular, por ser reserva, por jogar mais ou menos. É uma conjuntura de acontecimentos que foram se desdobrando durante esses dois anos que me fizeram ter a convicção de que esse era o momento de colocar um ponto final nesta trajetória”, disse.

Com a convicção de que não permaneceria no Fortaleza, Fernando Miguel passou a receber contato de outras equipes e uma delas foi o Ceará. Embora tenha tido propostas onde o cenário fosse possivelmente mais confortável, o goleiro ficou atraído pelo projeto do Vovô, a grandeza do clube e sua torcida, além da possibilidade de ser uma peça importante no processo de reconstrução do clube.

+ Diretor do Ceará nega contratação de Fernando Miguel, ex-Fortaleza, por impacto: "Ideia não é essa"



“O projeto do Ceará é algo que me motivou muito. Vendo tudo aquilo que vem acontecendo nos últimos anos lá, os desafios que eles têm pela frente, e principalmente a forma como eles estão tentando se reconstruir e se organizar no cenário. Tinham possibilidades muito mais confortáveis, do ponto de vista de cobrança, pressão, desafio na Série A e lugares que sempre me quiseram por perto, onde já tenho história em outros clubes”, introduziu.

“Mas o desafio e a forma como foi construído pelo Ceará foram determinantes para que eu aceitasse o convite. Estou muito motivado. Por mais que seja uma segunda divisão do Campeonato Brasileiro, é um clube gigante, um clube com torcida imensa, que lota estádio, e isso foi algo que também pesou muito. Estou feliz e motivado. Eu quis fazer parte desse trabalho deles de reconstrução”, concluiu.