Ceará projeta receita de mais de R$ 70 milhões de TV, sendo R$ 59 milhões da Liga Forte

Os direitos de transmissão representam 47% das receitas previstas para 2024. A segunda maior projeção do montante vem de patrocínio e marketing, com R$ 21.666.000,00, representando 15%

O Ceará divulgou nesta quarta-feira, 20, a projeção orçamentária do clube, aprovada pelo Conselho Deliberativo, para a temporada de 2024. O Alvinegro espera receber R$ 70.150.000,00 de direitos de transmissão de TV, incluindo as cotas do Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.

O orçamento do Vovô prevê - do montante de direitos de transmissão - R$ 59 milhões de adiantamento de duas parcelas da Liga Forte Futebol (LFF) e R$ 8 milhões de cota da Série B. A receita bruta estimada para a próxima temporada é de R$ 149.305.140,00.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os direitos de transmissão representam 47% das receitas previstas para 2024. A segunda maior projeção do montante vem de patrocínio e marketing, com R$ 21.666.000,00, representando 15%.