Proposta da reforma do estatuto do Ceará é concluída e será entregue ao Conselho

Haverá, nesta quarta-feira, 20, uma apresentação informal da proposta do novo estatuto durante o almoço de fim de ano dos conselheiros do Vovô

A Comissão de Reforma do Estatuto do Ceará concluiu a proposta do novo estatuto para o clube e um documento piloto será entregue ao Conselho Deliberativo. Nesta quarta-feira, 20, haverá uma apresentação informal da proposta do novo estatuto em almoço de fim de ano dos conselheiros.

+ Ceará aprova terceiro maior orçamento da sua história para 2024: R$ 149 milhões



Em setembro deste ano, o Ceará chegou a lançar, por meio da Comissão de Reforma do Estatuto, um site para receber sugestões de toda a torcida alvinegra quanto à mudança no atual estatuto vigente no clube. A ideia do Vovô era de promover uma maior aproximação com o torcedor durante o processo de elaboração da reforma do estatuto.