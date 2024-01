Ceará aprova terceiro maior orçamento da sua história para 2024: R$ 149 milhões

A previsão orçamentária formulada pela Diretoria Executiva do Ceará para a temporada de 2024 foi aprovada por unanimidade nesta terça-feira, 19, após Assembleia em Carlos de Alencar Pinto. O Conselho Deliberativo sinalizou de forma positiva para o documento apresentado, cuja projeção é de que o Alvinegro de Porangabuçu tenha uma receita de R$ 149 milhões, a terceira maior da história do clube.

Em relação à temporada de 2023, a diferença é bem considerável: R$ 60 milhões a mais, o que representa aumento de 67%. Na projeção, o Ceará prevê ganho de receita na venda de atletas, além de premiações em torneios da Confederação Brasileira de Futebol, como a Copa do Brasil, na qual entrará na terceira fase, e a Copa do Nordeste, torneio que foi campeão neste ano.

Outra fonte importante para o clube são os direitos de transmissão da Série B do Campeonato Brasileiro de 2024, recurso significante para o clube. Em paralelo, há também a entrada de uma parcela do dinheiro proveniente do acordo selado com a Liga Forte Futebol, valor este que será relevante para os cofres do Alvinegro de Porangabuçu.

Na reunião, além da apresentação do plano orçamentário, também foi mostrado aos conselheiros o portal de transparência que será implementado no clube a partir de janeiro de 2024. Neste canal, que será aberto para qualquer pessoa acessar, o Ceará disponibilizará informações sobre todos movimentos financeiros do clube.

Apesar do maior poder financeiro em relação à última temporada, a ideia da diretoria do Ceará é de manter a folha salarial do elenco semelhante ao de 2023, em torno de R$ 2,7 milhões a R$ 2,9 milhões, conforme dito pelo presidente do do clube, João Paulo, em entrevista coletiva. Na edição deste ano, inclusive, o Vovô foi a equipe da Segundona com o plantel mais caro.

Orçamento do Ceará nos últimos anos: