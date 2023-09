Quatro jogadores deixam Ferroviário e devem ir para novo time de Kobayashi

As saídas dos campeões brasileiros não impacta o planejamento coral para 2024. A cúpula já renovou com três jogadores visando a próxima temporada

Campeões da Série D do Campeonato Brasileiro, o zagueiro Éder Lima, os volantes Maycon Lucas e Felipe Guedes e o atacante Deysinho estão de saída do Ferroviário. O Esportes O POVO apurou que os atletas devem seguir com Paulinho Kobayashi para o Capital-DF.

Éder Lima fez dupla de zaga com Alisson, disputando 46 partidas, com um gol marcado. Os volantes Maycons Lucas e Felipe Guedes participaram de 10 e 37 confrontos, respectivamente, anotando um tento cada. Deysinho, por sua vez, formou o poderoso trio de ataque do Ferroviário na Série D, ao lado de Ciel e Kadu Barone/Gabryel Martins, tendo participado de 11 gols durante 39 jogos da temporada.