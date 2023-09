Após título invicto da Série D pelo Ferroviário, Ciel avisa: "Não quero parar por aqui"

Artilheiro do Ferroviário na conquista invicta do bicampeonato da Série D , Ciel almeja muito na carreira, ainda que tenha 41 anos, idade atípica para jogadores de futebol em geral. Na coletiva após o título, o goleador destacou que almeja mais com o Tubarão da Barra após o título conquistado no último sábado, 16.

"Conquistar mais títulos, ser cada vez mais artilheiro, buscar a artilharia do Brasil sempre. Sou focado, nunca paro, sempre quero mais. Se eu conquistei isso tudo em 2023, por que não sonhar em 2024 em coisas grandes? Eu trabalho e luto por isso e busco um Deus de realizações. Tenho certeza que 2024 vai ser melhor de 2023", finalizou.

Ferroviário bicampeão da Série D

Com gols de Deizinho e Ciel, o Ferroviário se tornou campeão invicto da Série D do Brasileirão, pela segunda vez, ao vencer a Ferroviária-SP por 2 a 1 no jogo de volta da final do certame nacional. A partida ocorreu na tarde neste sábado, 16, no estádio Presidente Vargas.