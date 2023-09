Com título invicto, Ferroviário passa a ser o único bicampeão da Série D

O Ferroviário derrotou a Ferroviária-SP por 2 a 1 neste sábado, 16, no Estádio Presidente Vargas. Com o empate em 0 a 0 na ida, o clube conquistou seu segundo título de Série D, tornando-se o primeiro bicampeão da história do torneio. As taças foram obtidas em 2018 e em 2023. Além disso, o Tubarão é o terceiro clube a vencer o certame de maneira invicta.

Em 2018, o Ferrão superou o Treze-PB na final, após triunfar por 3 a 0 na ida e perder por 1 a 0 na volta. Depois daquele acesso, a equipe permaneceu na Série C até 2022, quando foi rebaixada.

Neste ano, o bicampeonato ocorreu de maneira invicta. Foram 24 jogos: 14 pela fase de grupos e dez no mata-mata. Ao todo, o time obteve 15 vitórias e nove empates. Em gols, o Tubarão marcou 43 e sofreu 12.