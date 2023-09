Kobayashi confirma saída, e Ferroviário busca novo treinador; veja nomes

A ideia é que o Ferroviário anuncie o novo treinador nesta terça-feira, 19, no período da tarde. Em 2024, o clube cearense disputará: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série C do Campeonato Brasileiro

O Ferroviário iniciou a busca por treinador após a confirmação da saída de Paulinho Kobayashi para o Capital-DF. A equipe brasiliense ofereceu o triplo do salário para contar com o técnico campeão da Série D do Campeonato Brasileiro na próxima temporada.

O Esportes O POVO apurou que o Ferroviário avalia seis nomes para o posto de treinador do clube em 2024. Matheus Costa, ex-Operário/PR e Floresta, é o favorito. Além do paranaense, a diretoria do Tubarão da Barra sondou Ranielle Ribeiro, Luan Carlos e Marcelo Vilar. Outros dois comandantes foram mantidos em sigilo.

