Ferroviário renova com três jogadores após título da Série D e negocia com Ciel

Integrantes do elenco que conquistou o título da Série D do Campeonato Brasileiro, o zagueiro Geninho, o lateral-direito Wesley e o volante Lincoln renovaram com o Ferroviário visando a temporada 2024.

Os atletas fazem parte do planejamento do clube coral visando as disputas do Campeonato Cearense, da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil e da Série C do Campeonato Brasileiro no próximo ano. Além de Geninho, Wesley e Licoln, o Ferroviário tem tratativas encaminhadas com o zagueiro Alisson e o lateral-esquerdo Mattheus Silva. Os anúncios devem ser feitos nos próximos dias.

A cúpula do Tubarão da Barra ainda trabalha para a manutenção do atacante Ciel. O Esportes O POVO apurou que o atleta está feliz no clube coral e que pretende permanecer para 2024.