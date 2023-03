Ferroviário anuncia novo contrato com Douglas até o fim de 2024

Goleiro já tinha vínculo até o fim da atual temporada, mas estava valorizado no mercado e a diretoria coral tratou de garantir a permanência do jogador

O Ferroviário ampliou o vínculo com o goleiro Douglas até o fim de 2024. O anúncio foi feito pelo clube na tarde desta quinta-feira, 30. O camisa 1 foi um dos destaques do Tubarão nas primeiras competições da temporada.

Douglas já tinha contrato até o fim de 2023, mas estava valorizado no mercado após boas atuações em campo, especialmente na Copa do Nordeste, sendo o goleiro que mais fez defesas difíceis na competição, segundo o FootStats. A diretoria coral agiu rápido e garantiu a permanência do arqueiro por mais uma temporada, com valorização salarial.

A renovação com Douglas Dias foi anunciada um dia após a confirmação da permanência de Paulinho Kobayashi como técnico para o restante do ano. O atacante Ciel também negocia com o clube, mostrando que os dirigentes corais querem a manutenção da espinha dorsal do time.

O próximo desafio do Ferroviário será a disputa da Série D do Brasileiro, que começa em maio. A missão do Tubarão é conquistar o acesso.

