Ferroviário mira bicampeonato e visita Ferroviária na primeira final da Série D

Ferroviário busca o segundo título nacional da Série D Crédito: Aurelio Alves

Com acesso garantido para a Série C, o Ferroviário eliminou o Caxias-RS na semifinal da Série D e terá a chance de conquistar o bicampeonato na competição. O clube enfrentará a Ferroviária-SP, que superou o Athletic Club-MG na outra chave. A primeira partida será nesta quarta-feira, 13, às 20 horas, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). A partida contra o Caxias reservou emoções até o final para o torcedor do Ferrão. Com dois gols de cada time anulados, o tento válido para o triunfo por 1 a 0 foi anotado pelo atacante Ciel, que cabeceou para as redes aos 57 minutos do segundo tempo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A vitória deu sequência à campanha invicta do Ferroviário nesta edição da Série D. São 14 vitórias e oito empates, com 41 gols marcados e 11 sofridos.

O primeiro título coral na Quarta Divisão foi em 2018, quando o clube derrotou o Treze-PB na final, com um placar agregado de 3 a 1. Após este acesso, o Ferrão ficou na Série C por quatro temporadas, até ser rebaixado em 2022. Adversária pela taça A Ferroviária, por sua vez, avançou nesta fase de grupos no quarto lugar da chave A7, com 20 pontos. Na etapa eliminatória, passou por Hercílio Luz-SC, Anápolis-GO, Sousa-PB e Athletic-MG. O artilheiro do clube paulista no torneio é o atacante Pilar, com seis gols. O atleta também é o melhor marcador no ano, juntamente com John Kennedy, que atualmente está no Fluminense-RJ e marcou seis vezes pelo time no início de 2023.

A Ferroviária participou da Série D pela primeira vez em 2018 e seguiu anualmente no campeonato desde então, acumulando seis passagens. Com este acesso, a equipe do interior paulista retornará à Terceirona, que não disputa desde 1988. O jogo de volta entre os clubes, valendo o título da Quarta Divisão, será no próximo sábado, 16, às 16 horas, no Estádio Presidente Vargas.

Ferroviária-SP x Ferroviário Ferroviária-SP

4-4-2: Saulo; Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, Gustavo Medina e Vitor Ricardo; Pablo Gabriel, Paulinho Santos, Felipinho e Thomaz; Pilar e Vitor Barreto. Téc: Alexandre Lopes