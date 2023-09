"Essa torcida merece", diz Kobayashi sobre possível bicampeonato da Série D

Na final, Ferroviário vai encarar a Ferroviária-SP em jogos de ida e volta. Decisão será diante do seu torcedor

Técnico do Ferroviário, Paulinho Kobayashi enalteceu a classificação do Tubarão para a final da Série D 2023. Em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO, o comandante fez questão de afirmar que a torcida merece o possível bicampeonato do torneio - o time coral já se sagrou campeão da quarta divisão em 2018.

"Jogo difícil, mas graças à Deus deu tudo certo. Espero que nossa equipe consiga descansar e recuperar para que a gente possa decidir o bicampeonato que essa torcida merece, que desde o início apoiou nossa equipe. Hoje nós estamos aqui indo para a final e, quem sabe, a gente consiga nosso maior objetivo, que é o título", disse.