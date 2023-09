Com gol heroico de Ciel, Ferroviário vence o Caxias e é finalista da Série D

O artilheiro coral balançou as redes aos 57 minutos do segundo tempo e confirmou o Tubarão na final da Série D de 2023, que será diante da Ferroviária-SP

Com gol heroico de Ciel nos acréscimos, o Ferroviário venceu o Caxias por 1 a 0 e se classificou para a final da Série D do Brasileiro. A partida foi decidida apenas aos 57 minutos do segundo tempo, quando o artilheiro coral estufou as redes de cabeça. Agora, o Tubarão da Barra encara a Ferroviária-SP na decisão do certame, que pode culminar no bi-campeonato da quarta divisão nacional do clube cearense.

Ferroviário 1 x 0 Caxias: o jogo



Atuando com o apoio da torcida coral, o Ferroviário começou o confronto em ritmo acelerado e se impôs diante dos visitantes. Com postura agressiva, o Tubarão da Barra conseguiu fazer uma pressão nos minutos iniciais no campo defensivo do Caxias, cenário que acabou não sendo sustentado, sobretudo pelo desgaste físico que a equipe cearense vem acumulando com a rotina de jogos e viagens.

Apesar do excesso de faltas — que tornou o confronto truncado — e da dificuldade nas articulações das jogadas, ambas equipes ainda tiveram boas situações para abrir o placar. Na reta final da primeira etapa, as duas melhores chances deste recorte do jogo. O Ferroviário, com Gabryel, quase marcou. O Caxias respondeu logo em seguida com Emerson Martins, em chute que carimbou a trave.