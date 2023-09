Douglas Dias comemora vaga na final da Série D e fala sobre possível lesão

Um dos destaques do Ferroviário na temporada, o goleiro Douglas Dias celebrou a classificação da equipe para a grande final da Série D 2023 e comentou sobre a possível lesão que sofreu na semifinal diante do Caxias, neste domingo, 10. Na ocasião, o arqueiro teve que deixar o campo mais cedo após sofrer um incômodo.

"No começo do jogo senti esse incômodo. Acho que é excesso de cansaço, ficamos vários dias sem dormir. Ali no banco o cara não aguenta, é melhor estar dentro do campo, ali fora é muita emoção. Agradecer o elenco todo e à Deus por a gente estar na final. Agora vamos brigar pelo título", disse.