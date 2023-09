Após recusar logística inicial, Ferroviário viaja nesta tarde para a final da Série D

Por ter recusado a primeira logística, o time coral aguardou por uma nova definição da CBF. Enquanto isso, o elenco fez o treino de apronto para o confronto decisivo durante a manhã desta terça, no Elzir Cabral, na Barra do Ceará.

A travessia foi remarcada para a tarde de hoje, com embarque da delegação em dois voos: um às 13 horas e outro às 14 horas. O destino será Campinas-SP e, chegando lá, seguirão para Araraquara. A informação foi confirmada por Aderson Maia, presidente do Ferroviário.

Invicto no certame, o Ferrão eliminou Princesa do Solimões-AM, Nacional de Patos-PB, Maranhão-MA e Caxias-RS no mata-mata. O clube cearense terminou a fase de grupos com a melhor campanha geral da competição, com 36 pontos conquistados em 14 jogos e a liderança da chave B. O Tubarão busca o seu segundo título da Série D - o primeiro foi em 2018.

A Ferroviária eliminou Hercílio Luz, Anápolis, Sousa e Athletic no mata-mata. A equipe paulista avançou na fase de grupos na 4ª posição da chave G, com 20 pontos somados em 14 partidas. O clube almeja conquistar a Série D pela primeira vez.

Artilheiro decisivo

O centroavante Ciel é um dos grandes destaques da campanha coral nesta Quarta Divisão. Aos 41 anos, o jogador soma participações decisivas nas oitavas, nas quartas e na semifinal do torneio.

Nas oitavas, após empate em 0 a 0 contra o Nacional de Patos na ida, o camisa 99 anotou três gols para o Ferroviário no segundo jogo e garantiu a vitória por 3 a 1. Nas quartas, foi dele o gol no empate contra o Maranhão fora de casa. Em solo cearense, a igualdade se repetiu e o Ferrão avançou nos pênaltis.



Contra o Caxias, pela semifinal, os clubes empataram por 1 a 1 no Sul. No duelo decisivo, em Fortaleza, Ciel anotou um tento aos 57 minutos do segundo tempo e garantiu a classificação do clube para a final.