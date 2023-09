Decisivo: Ciel marcou gols pelo Ferroviário nas oitavas, quartas e semifinal da Série D

O centroavante Ciel é um dos responsáveis diretos pela chegada do Ferroviário na final da Série D do Campeonato Brasileiro. O atacante de 41 anos foi decisivo no “mata-mata” da competição e marcou gols nas fases oitavas de final, quartas de final e semifinal.

No jogo deste domingo, 10, o atleta fez o único gol da vitória por 1 a 0 do Tubarão da Barra sobre o Caxias, pela semifinal da quarta divisão. O tento, assinalado no apagar das luzes, garantiu a classificação do clube para a grande decisão, onde irá enfrentar a Ferroviária/SP.