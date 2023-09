Ciel exalta apoio da torcida e destaca garra do Ferroviário: "A gente jamais vai desistir"

O atacante pregou respeito e humildade contra a Ferroviária na final, mas ressaltou que o Tubarão chega forte em busca do título nacional da quarta divisão

Herói da partida que culminou na classificação do Ferroviário à final da Série D, Ciel conversou com o Esportes O POVO sobre o emocionante duelo. O atacante exaltou o incentivo proporcionado pela torcida coral no Presidente Vargas e destacou a garra que o time vem tendo na competição.

"A gente jamais vai desistir. Com dificuldade, mas tá aí, com garra e vontade lutamos até o final. A torcida incentivando, conseguimos nosso objetivo. Agora é a final. Vamos ter pouco tempo para descansar, mas vamos em busca desse título [...] Eu sou um cara que jamais vai desistir. Estou lutando do começo ao fim, a oportunidade apareceu e eu fui feliz", disse o artilheiro.