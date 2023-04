Fortaleza e Ceará miram 50 mil sócios com retorno do Campeonato Brasileiro

Com a chegada da Série A e Série B, a dupla cearense almeja aumentar o número de sócios-torcedores. Esportes O POVO conversou com profissionais de Ceará e Fortaleza responsáveis pelo setor

Com a primeira leva de competições do ano chegando ao fim (estadual e regional), chega a hora de Ceará e Fortaleza começarem a planejar o restante do ano. O momento de análise não se resume apenas às quatro linhas, mas também ao que acontece fora delas. Portanto, o assunto “sócios-torcedores” também é levantado, muito em função da proximidade do Campeonato Brasileiro.

A um dia da estreia na Série A do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza está com 41.619 sócios. A expectativa do clube é de que este número cresça rapidamente com a chegada da competição e da Copa do Brasil, além da continuidade da Copa Sul-Americana.

O Ceará, que estreia na Série B nesta sexta-feira, 14, possui número um pouco inferior ao do rival Fortaleza. No momento, o Vovô tem 37.643 torcedores no quadro de associados.

O Esportes O POVO conversou com Gigliani Maia, gestor do programa Sócio-Fortaleza, e Veridiano Pinheiro, diretor do Sócio Vozão, sobre os objetivos dos clubes em relação aos seus programas de sócios.

Projeção de crescimento para o restante do ano

Gigliani Maia: "Nossa meta anual é um Castelão de sócios. Um pouco mais de 50 mil sócios. Mas até o meio do ano, acreditamos que podemos chegar aos 46 mil para comemorar o 46º título estadual."

Veridiano Pinheiro: "Voltar a marca de 50 mil sócios."



Quantidade de sócios, atualmente, está dentro do planejado?

Gigliani Maia: "Nosso planejamento é anual. Hoje estamos um pouco abaixo do esperado, mas acreditamos que com o início do Brasileirão, da Copa do Brasil e o andamento da Sul-Americana deveremos crescer rapidamente."

Veridiano Pinheiro: "Está dentro da meta."



Os principais benefícios de um sócio-torcedor

Gigliani Maia: "Experiências exclusivas, como tour no Pici e camarote do Sócio, descontos nas lojas Leão 1918, garantia de prioridade na entrada e compra de ingressos aos jogos do Fortaleza."

Veridiano Pinheiro: "Entrada exclusiva, acesso liberado ao estádio, desconto exclusivos, experiências exclusivas e desconto no clube de vantagens."

Criação de sócio-torcedor para quem mora em outro estado

Gigliani Maia: "Está em estudo. Tivemos um e estamos avaliando os números para viabilizar o produto."

Veridiano Pinheiro: "Nós já temos. Chama-se Consulado Alvinegro, onde ele paga R$ 20 por mês e paga 50% do valor de qualquer ingresso no jogo que ele for."

Influência do programa de sócio-torcedor no orçamento e projeção de arrecadação até o final do ano

Gigliani Maia: "Hoje, [equivale] a um pouco mais de 15% do orçamento anual. No orçamento do clube, mais de R$ 30 milhões (projeção de arrecadação)."

Veridiano: "Equivale a aproximadamente 25%. Em torno de R$ 12 milhões (arrecadação)."



