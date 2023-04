Sem Erick, Ceará inicia jornada na Série B fora de casa contra o Ituano

Estreia do Vovô acontece nesta sexta-feira, 14, às 21h30min, no Estádio Novelli Júnior, na cidade de Itu, em São Paulo

A jornada do Ceará em busca do acesso à elite do futebol brasileiro vai começar. Nesta sexta-feira, 14, o Alvinegro de Porangabuçu entra em campo para enfrentar o Ituano, às 21h30min, no Estádio Novelli Júnior, em São Paulo, pela primeira rodada da Série B. A partida é uma reedição do confronto que as equipes protagonizaram na Copa do Brasil, quando foram adversárias pela segunda fase.

O Vovô chega motivado na cidade de Itu, sobretudo pela importância que o embate representa. Internamente, o discurso é, desde o início do ano, que o maior objetivo do clube é retornar para a primeira divisão. Diante deste contexto, iniciar o certame com vitória seria um feito de enorme relevância, ainda mais por se tratar de uma partida fora de casa.

Sobre o assunto Saiba o que mudou no time do Ituano após eliminar o Ceará na Copa do Brasil

Rival do Ceará na Série B, Ituano deve repetir time que empatou com São Paulo

Sem Erick e com Pulga, Ceará viaja para enfrentar o Ituano; veja relacionados

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As ideias do Ituano, claro, são semelhantes. O Galo Rubro-Negro foi uma das grandes surpresas do Campeonato Paulista, onde chegou até a semifinal — pelo qual acabou sendo eliminado pelo campeão Palmeiras. Na Copa do Brasil, a campanha também é de destaque, sendo algoz do próprio Ceará na segunda fase, quando eliminou o Vovô nas disputas por pênaltis após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar.

No retrospecto geral de duelos entre os times, o equilíbrio prevalece. Ao todo, Ceará e Ituano se enfrentaram sete vezes na Série A, com duas vitórias para ambos, além de dois empates. O jogo mais recente entre as equipes no torneio nacional aconteceu na Segundona de 2007 — ou seja, há 16 anos —, edição em que o Vovô venceu tanto o jogo de ida (3 a 2), quanto o da volta (3 a 0).

+ Confira mais notícias do Ceará Sporting Club

Para o jogo, Gustavo Morínigo teve uma semana praticamente inteira de preparação, enquanto o Ituano precisou disputar um duro duelo contra o São Paulo na última terça-feira, pela Copa do Brasil, partida esta que terminou sem gols para ambos os lados. Ou seja, na teoria, o escrete preto-e-branco tem melhores condições físicas para encarar os 90 minutos, o que pode acabar sendo um diferencial no desfecho do jogo.

O time do treinador paraguaio, inclusive, deve ter novidades. Ao longo das atividades com bola, o comandante testou algumas formações no meio-campo e ataque, setores que geram mais dúvidas na escalação. Chay, na disputa contra Jean Carlos e Castilho, deve levar a melhor e ser titular, assim como aconteceu na final do Campeonato Cearense.

Já o consolidado trio ofensivo, cujo maior destaque é Erick, sofrerá mudanças. O atacante, artilheiro do Vovô na temporada, não embarcou com os demais atletas do elenco e será desfalque. Entre as alternativas testadas por Morínigo, a formação composta por Janderson, Vitor Gabriel e Erick Pulga agradou e deve ser a titular. Caso isso se confirme, será a estreia do camisa 16 pelo Alvinegro, contratado sob grande expectativa após ótimas atuações no Ferroviário.

Pelo lado do Ituano, Dal Pozzo não conta com três jogadores que foram titulares contra o Ceará na Copa do Brasil: o zagueiro Bernardo Schappo, o lateral Raí Ramos e o meia-atacante Gabriel Barros. O trio foi negociado com outros clubes brasileiros e não fazem mais parte do plantel do Galo. Fora eles, não há nenhuma outra ausência confirmada.



Ituano x Ceará

Ituano

5-3-2: Jefferson Paulino; Pacheco, Rafael Pereira, Claudinho, Carlão e Jonathan Silva; Lucas Siqueira, Eduardo Person e José Aldo; Paulo Victor e Alejandro. Téc: Gilmar Dal Pozzo

Ceará

4-3-3: Richard; Warley, Tiago Pagnussat, Luiz Otávio e Formiga; Richardson, Arthur Rezende e Chay; Janderson, Vitor Gabriel e Erick Pulga. Téc: Gustavo Morínigo

Local: Novelli Júnior, em Itu, São Paulo

Data: sexta-feira, 14

Horário: 21h30min

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (FIFA/RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira (RJ)

VAR: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

Transmissão: Rádio O POVO CBN, CBN Cariri, Youtube O POVO, Facebook O POVO, Sportv e Premiere



Tags