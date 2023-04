Rival do Fortaleza na Série A, Inter desembarca com desfalques importantes

A tendência é de que Mano Menezes escale um time alternativo para enfrentar o Fortaleza. O objetivo é preservar uma parte do titulares por causa do jogo contra o Metropolitanos-VEN pela Libertadores, na próxima terça-feira, 18

O Internacional, adversário do Fortaleza na estreia na Série A, desembarcou na capital cearense na noite de quinta-feira, 13, e faz treino de apronto na tarde desta sexta-feira, 14, no CT do Ceará. A delegação chegou sem peças importantes, como Luiz Adriano e Mercado, além de Maurício, Mário Fernandes e Fabrício Bustos que já estavam entregue ao Departamento Médico.

Por outro lado, a delegação do Colorado conta com as novidades do atacante Jean Dias e do volante Rômulo, recém-contratados e relacionados pela primeira pelo técnico Mano Menezes.

A tendência é de que Mano Menezes escale um time alternativo para enfrentar o Fortaleza. O objetivo é preservar uma parte do titulares por causa do jogo contra o Metropolitanos-VEN pela Libertadores, na próxima terça-feira, 18.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Zanocelo revela importância de Vojvoda para a vinda dele ao Fortaleza

Com desconforto na coxa, Dudu retorna ao departamento médico do Fortaleza

Rival do Fortaleza na Série A, Internacional não vence há três jogos como visitante

O meia titular do Inter, Alan Patrick, viajou com a delegação, mas deve começar no banco de reservas. O jogador de 31 anos é um dos destaques do Inter na temporada, com sete gols em 15 jogos na atual temporada. Ele saiu do último confronto contra o CSA pela Copa do Brasil reclamando de câimbras.

O provável time do Internacional contra o Fortaleza: Keiller; Matheus Dias, Vitão, Moledo e Renê; Baralhas, De Pena, Johnny e Alan Patrick (Alemão); Wanderson e Pedro Henrique.

Os desfalques

O meia Maurício já havia desfalcado o time gaúcho na partida válida pela terceira fase da Copa do Brasil, contra o CSA, na última terça-feira, 11. O atleta se recupera de uma lesão no quadril.

O lateral-direito Fabrício Bustos se recupera de uma lesão muscular na coxa direita. O também lateral-direito Mario Fernandes segue no departamento médico do clube, em fase de recuperação física. Luiz Adriano e Gabriel Mercado foram poupados por desgaste físico.

As novidades

O atacante Jean Dias e o volante Rômulo Zwarg, recém-chegados no Beira Rio, viajaram com o time e estão à disposição de Mano Menezes. Os jogadores foram destaques nos campeonatos estaduais e despertaram o interesse do Colorado.

Jean Dias foi destaque na campanha do vice-campeonato gaúcho do Caxias-RS, que eliminou o Inter nas semifinais do Campeonato Gaúcho. O volante Rômulo foi destaque do Athletic-MG. Ambos os jogadores podem estrear pelo Internacional no confronto deste sábado.

Encerrando a preparação para o confronto, o Internacional fará um treino fechado, nesta sexta, 15, às 16 horas, no CT do Ceará.

Confronto

Fortaleza e Internacional se enfrentam na Arena Castelão, neste sábado, 15, às 18h30min. A partida é válida pela primeira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e marca a estreia dos clubes da competição.



Por Giovana Feitosa/Especial para O POVO

Tags